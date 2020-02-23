مرتضى منصور ينفعل على الهواء : «مش هكمل الدورى لو تم منعى من حضور المباريات»

أكد المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، إنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز في حال تم منعه من حضور المباريات.
وتابع "منصور" خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : هناك حصانة إجرائية تمنع توقيع أي عقوبات على عضو من أعضاء مجلس النواب دون الاستئذان من البرلمان.
وأضاف : وهناك أيضا حكم من المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يجوز قيام هيئة رياضية بمعاقبة هيئة.
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