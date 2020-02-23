شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: أمتلك شيكات على الزمالك.. والأهلى فاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم صلاح، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حاليا ولاعب وسط الزمالك سابقا، إنه يمتلك شيكات على نادى الزمالك، إلا إنه لن يطالب بها احترامًا لقلعة ميت عقبة.

وتابع إبراهيم صلاح في تصريحات تليفزيونية: "لدي شيكات كثيرة لدى الزمالك ولكنني لن أطالب بها، فهذا بيتي ولن أفكر في أي يوم بالمطالبة بها"، وأتم: "لم أفقد الأمل في العودة للزمالك من جديد، فإذا لم أعود كلاعبا سأعود بعد الاعتزال كمدربا فهو بيتي وتحت أمره في أي وقت".