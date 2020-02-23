شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سأشتكى رئيس لجنة الانضباط فى وزارة العدل ولن أخوض مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المادة 113 من الدستور المصري تمنحه حصانة عدم توقيع أية عقوبات دون إذن من قبل مجلس النواب المصرى.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أن هناك حصانة موضوعية والخاصة بالحديث تحت قبة البرلمان لضمان حرية الرأي في مجلس النواب، وأخرى إجرائية وهي الخاصة بالتي تتعلق بمشاركاتك في جميع الأنشطة.

تابع مرتضى منصور أنه سيتوجه اليوم الى وزير العدل لشكوى المستشار سيد البنداري بسبب العقوبات التي وقعت عليه اليوم والخاصة بإيقافه 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

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أعلن رئيس نادي الزمالك الدعوة الى اجتماع طارئ الأحد لمجلس إدارة النادي لبحث قرارات لجنة الانضباط التي أعلنت مساء السبت وشهدت إيقافه 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه، وأن الفريق لن يخوض مباراة القمة أمام الاهلى يوم الاثنين القبل في بطولة الدورى المصرى .

أضاف مرتضى منصور أنه يرفض نهائياً القرارات التي اتخذت ضد النادي ولاعبيه وشخصه أيضاً و هدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

أضاف مرتضى منصور أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها خاصة وأنه لم يشارك في المباراة التي شهدت الأزمة واتخذت قرارا ضده دون أن يكون له ذنب في أي أمر آخر.