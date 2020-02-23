سوبر كورة يكشف تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الأهلى ورسالته لمحمد الشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع اللاعبين جلسة مطولة اليوم قبل انطلاق التدريبات الاستعدادية لمباراة القمة التي ستجمعه بالزمالك في الدوري المصري الممتاز غد الأثنين.

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز والمقرر ان يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وأثنى المدير الفني السويسري على أداء لاعبيه في المباراة الماضية ضد الزمالك وقال أن المستوى العام كان جيداً وأن اللاعبين عابهم فقط انهاء الهجمات خاصة فيما يتعلق بالفرص التي لاحت أمامهم في المواجهة الماضية.

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وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في الامارات في السوبر المصري بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3 في المواجهة التي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة.