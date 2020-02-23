شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدورى ويطالب برحيل اللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وشن مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر شاشة "الزمالك" هجومًا عنيفًا على عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته".

أضاف رئيس الزمالك: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة السوبر الذى جمعت الأهلى والزمالك، الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح وتتويجه بلقب السوبر، كالتالى:

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