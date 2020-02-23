مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدورى ويطالب برحيل اللجنة الخماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
وشن مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر شاشة "الزمالك" هجومًا عنيفًا على عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته".
أضاف رئيس الزمالك: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".
وجاءت قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة السوبر الذى جمعت الأهلى والزمالك، الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح وتتويجه بلقب السوبر، كالتالى:
إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
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