شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام صن داونز بعد قرار إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري إيقاف كل من محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وأقامت لجنة الانضباط اجتماعًا مطولاً منذ الصباح الباكر ناقشت خلاله الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي أقيمت بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. 1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. 2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. 4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايى لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

5- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. Advertisements 6 - منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في نشاط كروى 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

وانتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وينتظر الأهلي العديد من اللقاءات الهامة في الفترة الحالية، في مقدمتها مواجهة الزمالك غداً الاثنين في الدوري ثم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي يومي 29 فبراير و7 مارس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.