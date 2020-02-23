شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: الأهلى أفضل فتراتى ولا أفكر فى إنهاء مسيرتى بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر أنه من أفضل فترات حياتة الكروية عندما تواجد بصفوف الأهلى خلال السنوات الماضية .

وأوضح عبدالله السعيد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " قائلا " أنه فضل الانتقال للأهلي عن الزمالك عام 2011 وهذا لرغبتي في اللعب للقلعة الحمراء وعرض المصري كان الأعلى ماديًا ولكنني اخترت الأهلي للحصول على البطولات سواء المحلية أو الأفريقية وفي بداية مشواري مع الأهلي واجهتني ظروف صعبة خاصة في ظل أحداث الثورة ومذبحة بورسعيد قبل أن تعود الحياة الكروية من جديد".

وأشار عبدالله السعيد، أنه لا يفكر في إنهاء مشواره الكروي مع النادي الإسماعيلي دائمًا لا أنظر للمستقبل وكنت لا أفكر في الاحتراف في مرحلة الناشئين على الرغم من أنني تلقيت عروض من بعض الإوروبية ولكنني كنت متخوف من خوض التجربة و لو عاد بيا الزمن سأخوض الأحتراف لأنه كان سيفرق معي كثيرًا في مشواري الكروي".

تواجد مسئول من نادى بيراميدز فى اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، وتم الانتهاء من تجديد عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق ومنتخب مصر الوطنى، لينهى مسئولو بيراميدز الأزمة الدائرة حول رحيل السعيد عن الفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الجارى.

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وجدد عبد الله السعيد عقده مع نادى بيراميدز لمدة 3 سنوات، وأعلن اللاعب فى تصريحات تليفزيونية، أنه جدد عقده مع ناديه الحالى، مؤكداً فى الوقت نفسه عدم التحدث مع أى من مسئولى الزمالك للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأنها محادثات بين وسطاء فقط.

ورفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط فى أى لاعب من صفوف الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة فى قائمة الفريق السماوى لقيد لاعبين جديد لتدعيم الفريق، مع تمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير نظام "الاستبدال" الذى تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم، ويمنح كل فريق أحقية استبدال 5 لاعبين فى انتقالات بداية ونصف الموسم، واستنفد بيراميدز استبدالاته، حيث لم يتمكن النادى من قيد أحمد حمودى لاعب الأهلى السابق فى الصيف الماضي، الأمر الذى يجبر المسئولين على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط فى أى منهما حتى إن كان لا يحصل على فرصة المشاركة فى الوقت الحالى.

من جهته أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى لاعب من صفوف الفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش سيمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ضغط المباريات ومشاركة بيراميدز فى ثلاث بطولات مختلفة "الدورى والكونفدرالية وكأس مصر"، ويعانى الفريق من العديد من الإصابات الأمر الذى سيمنح كل لاعب فرصة حقيقية للظهور لاسيما وأن جميع المقيدون بالقائمة لاعبون على أعلى مستوى ولا غنى عنهم.