شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..طلائع الجيش يواجه أبو حماد ودياً استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم الاحد مباراة ودية مع نظيره أبو حماد الشرقية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة انبى ، وتدرب الفريق أمس السبت على فترتين لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر للأسكندرية ، إستقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دخول معسكر مغلق ببرج العرب بداية من 25 فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدوري، التي يتطلع الفريق خلالها لتدشين رحلة تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة في الدور الأول للمسابقة والتي وضعت الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالي 17 مباراة ، واستقر عبد الحميد بسيونى على إقامة أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لانطلاق مباريات الدور الثانى والتي يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى في الخامس من مارس المقبل ، ويحاول الجهاز الإداري للفريق التنسيق مع الاندية لتحديد الاطراف الاخرى للمباريات الودية التي طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل معمعة الدور الثانى .

على الجانب الأخر ، وضع الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامج تأهيلي لمحمد أشرف روقة لاعب الفريق بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة اف سى مصر التي فاز بها الطلائع برباعية دون رد بالدوري ، فيما نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التي وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال أحد التدريبات، ليصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، فيما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل في مواجهة انبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاصة بكأس مصر بداعي الإيقاف.

في سياق أخر ، يعكف الجهاز الفني للطلائع على دراسة مباريات انبى قبل مباراة الفريقين معاً بانطلاق مباريات الدور الثانى للدوري تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري ونجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى في الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الاسماعيلى بهدف دون رد.