شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: أحداث مباراة السوبر غير مقبولة وهذا موقف صلاح من الاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح أشرف صبحي خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا: "يجب إنشاء حملات توعية من جانب الجماهير و نتمنى تواجد محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في ليفربول في الأولمبياد ونسعى لذلك" .

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة. وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة: إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. Advertisements إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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