وائل جمعة تعليقًا على قرارات لجنة الانضباط: إن لم تستحِ فأفعل ما شئت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم وائل جمعة، صخرة دفاع النادى الأهلى والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة غير مباشرة بتغريدة نشرها عبر حسابها بموقع تويتر منذ قليل، قائلاً: "إذا لم تستحِ فأفعل ما شئت.. الخلاصة".

تعليق وائل جمعة تأتى تلك التغريدة بعد دقائق من إعلان قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة. وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة: إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. Advertisements إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

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