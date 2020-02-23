شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة : لابد من التحقيق مع شيكابالا و لعب القمة بالشباب قرار الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأحداث عقب لقاء السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك تحدث في جميع ملاعب كرة القدم وفي أوروبا.

وأضاف هانى زادة في تصريحات تلفزيوينة قائلا " أنه قبل اتخاذ أي قرار ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا " أو أي لاعب، يجب أستدعاء اللاعب والاستماع لأقواله قبل اتخاذ أي قرار".

و كشف هاني زادة حقيقة لعب نادي الزمالك بالشباب خلال لقاء الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة قائلا "هذا القرار لم يحسم بعد حتى الآن، والقرار يرجع فقط للجهاز الفني بقيادة كارتيرون ولا دخل لمجلس الإدارة"

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة

وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.