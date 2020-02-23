تأجيل 3 مباريات بالدوري الإيطالي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ): قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم الأحد في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في روما. ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وهي: إنتر ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلانو، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرجامو.

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