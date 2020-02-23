تركي آل الشيخ معلقًا على قرارت اتحاد الكرة:" كله كوم ويعني ايه كهربا لأخر الموسم ؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على قرارات لجنة الانضباط التي صدرت على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس القادم.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" كله كوم ويعني ايه كهرباء لأخر الموسم ؟. بقانون مين ده؟ فيه حاجة اسمها فيفا ومحكمة كاس".

وجاءت العقوبات في ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت عقوبات بالجملة ضد الأهلي والزمالك بناء على ما جاء من أحداث بعد مباراة كأس السوبر المصري.