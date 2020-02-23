اخبار الرياضه

إمام عاشور يسخر من كهربا بعد قرار لجنة الانضباط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سخر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا لنهاية الموسم على خلفية الأحداث التي وقعت بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر المحلي

للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وكتب إمام عاشور الذي تم إيقافه لنهاية الموسم هو الأخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بالسلامة يا ني ني" في إشارة إلى

سخريته من كهربا الذي تم إيقافه لنهاية الموسم.

وفي سياق متصل نشر شيكابالا الذي تم إيقافه 8 مباريات صورة كوميك شهير للسخرية من القرار وكتب: "ها ايه تاني" فيما داعب محمد عبد الغني مدافع الزمالك عبد الله جمعة زميله في الفريق والذي تم إيقافه 3 مباريات بصورة لعادل إمام تشير إلى أنه لم يتلق أي عقوبات مثله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمام عاشور يسخر من كهربا بعد قرار لجنة الانضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا