إمام عاشور يسخر من كهربا بعد قرار لجنة الانضباط

سخر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.
وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا لنهاية الموسم على خلفية الأحداث التي وقعت بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر المحليللمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.
وكتب إمام عاشور الذي تم إيقافه لنهاية الموسم هو الأخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بالسلامة يا ني ني" في إشارة إلىسخريته من كهربا الذي تم إيقافه لنهاية الموسم.
وفي سياق متصل نشر شيكابالا الذي تم إيقافه 8 مباريات صورة كوميك شهير للسخرية من القرار وكتب: "ها ايه تاني" فيما داعب محمد عبد الغني مدافع الزمالك عبد الله جمعة زميله في الفريق والذي تم إيقافه 3 مباريات بصورة لعادل إمام تشير إلى أنه لم يتلق أي عقوبات مثله.
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