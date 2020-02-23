رسميًا.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الانسحاب من مسابقة الدوري بقرار من مجلس الإدارة، بعد قرار ايقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم. بالاتحاد المصري لكرة القدم. وقال مرتضى منصور: "الزمالك لم يكمل مسابقة الدوري لحين رحيل اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، وهناك اجتماع طارىء لمجلس الإدارة غدا". المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، وهناك اجتماع طارىء لمجلس الإدارة غدا". وقررت اللجنة إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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