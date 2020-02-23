اجتماع طارئ في الأهلي للرد على عقوبات السوبر

دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاجتماع طارئ مع الفريق القانوني للقلعة الحمراء من أجل مناقشة عقوبات لجنة الانضباط بشأن مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بالإمارات. مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بالإمارات. وطلب الخطيب تفنيد العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط الخاصة تمهيداً للتقدم بالتماس ضد العقوبات. الخاصة تمهيداً للتقدم بالتماس ضد العقوبات. وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قراراً بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لنهاية الموسم والنيجيري جونيور أجاي وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.

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