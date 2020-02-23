بعد مباريات السبت.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

أقيمت اليوم السبت ثلاث مباريات في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، حيث تعادل بولونيا مع أودينيزي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب ريناتو دال آر، وسجل أولًا لأودينزي ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل رودريجيو بالاسيو في الدقيقة 92.

وفي المبارات الثانية بالجولة الـ 25 من "الكالتشيو" فاز يوفنتوس على سبال بهدفين مقابل هدف،

وسجل لليوفي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 39 وآرون رامسي في الدقيقة 60 أما هدف سبال فجاء في الدقيقة 69 من ركلة جزاء عن طريق أندريا بيتانيا.

أما فيورنتينا فقد تعادل مع ميلان بهدف لمثله، فسجل للروسونيري أنتي ريبيتش في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل ايريك بولجار من

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات السبت كالاتي: -

يوفنتوس بـ 60 نقطة

لاتسيو بـ 56 نقطة

إنتر ميلان بـ 54 نقطة

أتالانتا بـ 45 نقطة

روما بـ 39 نقطة

نابولي بـ 36 نقطة

ميلان بـ 36 نقطة

هيلاس فيرونا بـ 35 نقطة

بارما بـ 35 نقطة

بولونيا بـ 34 نقطة

كالياري بـ 32 نقطة

ساسولو بـ 29 نقطة

فيورنتينا بـ 29 نقطة

تورينو بـ 27 نقطة

أودينيزي بـ 27 نقطة

ليتشي بـ25 نقطة

سامبدوريا بـ 22 نقطة

جنوى بـ 22 نقطة

بريشيا بـ 16 نقطة

سبال بـ15 نقطة.