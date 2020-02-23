رئيس الزمالك: ما حدث بالسوبر مرفوض ويجب محاسبة الجميع

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التام للأحداث التي وقعت في مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة السوبر المصري. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، "ما حدث مرفوض شكلًا وموضوعًا"K وتابع "يجب أن يتم محاسبة الجميع على ما حدث". أن يتم محاسبة الجميع على ما حدث". وتغلب الزمالك على الأهلي ببطولة السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وأكمل "قناة أبو ظبي أهانوا نادي الزمالك خلال تغطيتها لمباراة السوبر المصري، ومعلقي المباراة كانوا مؤيدين للنادي الأهلي". وأضاف "احترم خالد الدرندلي جدًا وهو شخصية محترمة ومهذبة، لكن غريب ما فعله عند توزيع الميداليات وقام بمعانقة كارتيرون وتقبيله في الوقت الذي اكتفى بمصافحة لاعبي الزمالك فقط". أبو ظبي أهانوا نادي الزمالك خلال تغطيتها لمباراة السوبر المصري، ومعلقي المباراة كانوا مؤيدين للنادي الأهلي". وأضاف "احترم خالد الدرندلي جدًا وهو شخصية محترمة ومهذبة، لكن غريب ما فعله عند توزيع الميداليات وقام بمعانقة كارتيرون وتقبيله في الوقت الذي اكتفى بمصافحة لاعبي الزمالك فقط".

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