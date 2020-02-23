مرتضى منصور يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه منه التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، "الأهلي بيعذب صالح جمعة".
وعن إمكانية التعاقد معه، علق "مش عجبني تصرفات صالح جمعة، هناك فرق كبير بينه وبين عبدالله جمعة"، وأشار إلى أن صالح يمتلك موهبة عالية وقدرات مميزةلكن تصرفاته تؤثر عليه بشكل سلبي.
وواصل "أرسلت كأس السوبر الافريقي للاعبين قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري لإزالة الضغوطات من عليهم وتحفيزهم بصورة أكبر ".
وأشار إلى أنه حاول تخفيف الضغوطات من اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.
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