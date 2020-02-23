بعد مباراة سبال ضد يوفنتوس.. ساري يهاجم التحكيم

قال ماورويسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، إن الفريق رغم الفوز قد أهدر العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن "البيانكونيري" يتطور بشكل واضح.

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وفاز يوفنتوس على سبال بهدفين مقابل هدف في المباراة تقام في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وسجل لليوفي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 39 وآرون رامسي في الدقيقة 60 أما هدف سبال فجاء في

الدقيقة 69 من ركلة جزاء عن طريق أندريا بيتانيا.

وأضاف ساري، في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا"، أن الفريق لم يقتل المباراة، متابعًا "الفريق خلق الفرص لكن الكرة اصطدمت في القائمين والعارضة في سبع مرات".

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وأكمل "يحتسب علينا العديد من ركلات الجزاء، وهذا أمر غير معتاد، تم احتساب ركلة جزاء عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد والذي

لم يكن يعمل إذا كان لنا لكان الأمر مختلف والبعض هاجم ذلك".

أردف: "الآن يمكننا فتح صفحة دوري أبطال أوروبا ومواجهة الأربعاء المنتظرة أمام أولمبيك ليون، لدينا يومين للتحضير أكثر لهم ونعلم أن المباراة ستكون صعبة ولكنها خطوة هامة يجب أن نعبرها"

وعن عودة جورجيو كيليني: "عودة كيليني أضافت كثيرًا لليوفي، هو قائد مهم في الملعب كما أنه يتمتع بالجودة التي يحتاجها الفريق في الكثير من المواقف الصعبة التي يواجهها".

يحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 60 نقطة بعد خوض 25 مباراة.