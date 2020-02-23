مرتضى منصور :أنتظر قرار الأمن بشأن قمة الدوري

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه ينتظر القرار النهائي للأمن بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية :"أنتظر قرار الأمن النهائي بِأن إقامة مباراة القمة من عدمه"، مضيفًا :"لا أرغب في خوض مباراة الإثنين المقبل، لرغبتنا في التركيزز علىمباراتي الترجي التونسي في بطولة دور أبطال افريقيا، لأنها البطولة الأهم لنا".
وأضاف :"الأهلي الأهم لديه بطولة دوري أبطال افريقيا، لذلكم من الأفضل أن يتم تأجيل المباراة وإقامتها عقب مباراتي دور أبطال افريقيا، حتى ولو بعدها بـ24 ساعة".
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