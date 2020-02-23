أهداف مباراة ريال مدريد و ليفانتي في الدوري الإسباني

تنازل ريال مدريد عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الأحد المقبل 1 مارس، بسبب الخسارة التي مُني بها في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 22-2-2020 على ملعب نادي ليفانتي في إقليم فالنسيا، بهدف دون رد، لحساب الجولة ال25 من الليجا.

واستعاد برشلونة ريادته بفضل الأرجنتيني “ليونيل ميسي” صاحب سوبر هاتريك في الفوز الكبير الذي حققه العملاق الكتالوني على ضيفه إيبار بنتيجة 5/صفر، بعد صيام دام 398 دقيقة لميسي عن التهديف في الليجا.

وتُعد هذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الخسارة الأولى على ملعب ريال مايوركا، وجاءت بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه المتواضع سيلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية، ليتراجع النادي الملكي في غضون 10 أيام إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 53 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة ضيفه الثقيل في المرحلة المقبلة علي ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد صاحب الأفضلية والسيطرة إلا أن هجومه فشل في ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت له خصوصًا الفرنسي “كريم بنزيمة” والبلجيكي “هازارد”، فيما اعتمد ليفانتي على الهجمات المرتدة ونجح في اقتناص هدف الفوز من إحداها على قلتها.

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ونجح خوسيه لويس موراليس في تسجيل هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 79 من تسديدة قوية بيسراه من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس كورتوا.

وكرر ليفانتي ما فعله مع برشلونة عندما تغلب عليه 3-1 على نفس الملعب بالنصف الأول من هذا الموسم لحساب الجولة الـ 12.