ريال مدريد يتنازل عن صدارة الليجا في إقليم فالنسيا قبل الكلاسيكو

تنازل ريال مدريد عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الأحد المقبل 1 مارس، بسبب الخسارة التي مُني بها في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 22-2-2020 على ملعب نادي ليفانتي في إقليم فالنسيا، بهدف دون رد، لحساب الجولة ال25 من الليجا.

واستعاد برشلونة ريادته بفضل الأرجنتيني “ليونيل ميسي” صاحب سوبر هاتريك في الفوز الكبير الذي حققه العملاق الكتالوني على ضيفه إيبار بنتيجة 5/صفر، بعد صيام دام 398 دقيقة لميسي عن التهديف في الليجا.

وتُعد هذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الخسارة الأولى على ملعب ريال مايوركا، وجاءت بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه المتواضع سيلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية، ليتراجع النادي الملكي في غضون 10 أيام إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 53 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة ضيفه الثقيل في المرحلة المقبلة علي ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد صاحب الأفضلية والسيطرة إلا أن هجومه فشل في ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت له خصوصًا الفرنسي “كريم بنزيمة” والبلجيكي “هازارد”، فيما اعتمد ليفانتي على الهجمات المرتدة ونجح في اقتناص هدف الفوز من إحداها على قلتها.

وكرر ليفانتي ما فعله مع برشلونة عندما تغلب عليه 3-1 على نفس الملعب بالنصف الأول من هذا الموسم لحساب الجولة الـ 12.

جملة من الخسائر

لا شك أن الخسارة أمام ليفانتي ليست مُجرد خسارة، فبالاضافة إلى خسارة صدارة جدول ترتيب الدوري أمام الغريم التقليدي “برشلونة”، سيتأثر الفريق معنويًا أمام مانشستر سيتي الذي سيستضيفه على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء المقبل، فضلاً عن إصابة إدين هازارد الذي من المحتمل غيابه عن مباراتي السيتي والكلاسيكو.

وخسر الريال جهود مهاجمه العائد من الإصابة الدولي البلجيكي “إدين هازارد” عندما ترك الملعب وهو يعرج في الدقيقة 66 بسبب إصابة مفاجئة في الكاحل.

وعلق ظهير ريال مدريد داني كارفاخال على الخسارة قائلا “دفعنا ثمن اهدار العديد من الفرص فيس الشوط الأول، كما أننا لم نتحل بالنجاعة في الثلث الأخير من الملعب”.

Advertisements

وأضاف “علينا ان نعمل خلال هذا الاسبوع والا نتراخى ونفكر اولا في مباراة دوري الابطال وان نقدم مباراة كبيرة ايضا ومن ثم نفكر بعدها في الكلاسيكو”.

وكان ريال مدريد البادئ بالتهديد في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية لبنزيمة من داخل المنطقة بين يدي الحارس أيتور فرنانديز.

وأهدر البرازيلي كاسيميرو هدفًا والمرمى مشرع أمامه في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية لكنه لعب الكرة برأسه بجوار القائم الايمن.

وأنقذ الحارس فرنانديز مرماه في الدقيقة 40 من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية للكرواتي لوكا مودريتش من خارج المنطقة الى ركنية.

وأهدر هارازد فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من انفراد بالحارس فرنانديز لكنه لعب الكرة برعونة ليتدخل الدفاع ويبعد الخطر عند الدقيقة 53.

وجرب روجيه مارتي حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة 58.

ونجح خوسيه لويس موراليس في تسجيل هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 79 من تسديدة قوية بيسراه من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس كورتوا.