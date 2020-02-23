عقوبات الاتحاد المصري تصدم محمود كهربا وترأف بمحمود شيكابالا!

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قرارات رادعة في حق كل مَن خرج عن النص في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، يوم الخميس الماضي 20-2-2020، المنتهية بفوز الزمالك بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”.

وصدمت عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم لاعب وسط الأهلي “محمود كهربا” بعقوبة الإيقاف عن اللعب مع الأهلي في المسابقات المحلية حتى نهاية موسم 2020/2019.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي عبر صفحته بموقع فيسبوك “بعد مراجعة تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة ومراجعة فيديو المباراة، وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، تقرر إيقاف محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم”.

ورغم الحركات الخادشة للحياء التي صدرت من محمود عبد الرازق “شيكابالا” عقب انتهاء المباراة، والتي قصد بها استفزاز جمهور الأهلي، إلا أن الاتحاد المصري رأف به بسبب ما تعرض له من هتافات عنصرية من بعض الجماهير الحاضرة، ليتقرر إيقافه لمدة 8 مباريات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

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وأضاف الاتحاد المصري في بيانه “تقرر إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه”.

ولم يكتف الاتحاد بتلك القرارات العنيفة، وقرر كذلك إيقاف مدافع الأهلي “ياسر إبراهيم” لمدة مباراتين وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، والشيء نفسه يخص مهاجم الأهلي “جونيور أجايي”.

وختم الاتحاد عقوباته ضد الأهلي والزمالك بتغريم الناديين مبلغ 100 ألف جنيه، مع منع رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 مباريات محلية وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه بسبب تصريحاته المشينة.