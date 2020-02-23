انتفاضة سعودية.. وعودة إدواردو في صراع جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

فشل المغربي “عبدالرزاق حمدالله” مهاجم النصر، تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الجولة 19 هذا الأسبوع أمام الحزم، ليتجمد رصيده عند 16 هدفًا.

ونابت الأقدام السعودية عن عبد الرزاق حمدالله وباقي الكتيبة الأجنبية في صفوف النصر “نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسى” في تسجيل الأهداف، حيث جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب السعودي “عبدالإله العمري” من رأسية، واضاف الهدف الثاني “يحيي الشهري” بعد مشاركته كبديل.

ويأتي بعد عبد الرزاق حمدالله، المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” نجم نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً.

وتراجع جوميز بعد أن سجل حمدالله هاتريك في الشباب خلال الجولة الـ18 من المسابقة الأسبوع الماضي، وفشل لاعب سوانسي سيتي السابق في هز شباك فريق اتحاد جدة فى قمة الجولة الـ19، ليفوت على نفسه فرصة استغلال صيام حمدالله.

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وترك هداف دوري أبطال آسيا مهمة التسجيل لزميله في الهلال البرازيلي “كارلوس إدواردو” الذي عاد إلى المنافسة على لقب الهداف، برفع رصيده إلى 11 هدفًا، متقاسماً المركز الثالث مع النجم السوري “عمر السومة” لاعب فريق أهلي جدة الذي فشل هو الآخر في التسجيل أمام الفتح، ليكون إدواردو أكبر المستفيدين من هذه الجولة.

جدير بالذكر ان عبدالرزاق حمدالله قد نجح في إنهاء الموسم الماضي في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفهما عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

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