- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجل “كريستيانو رونالدو” نجم فريق يوفنتوس هدفه الـ22 في مسابقة الدوري الإيطالي والـ11 على التوالي خلال مشاركته مع الفريق في مباراة اليوم ضد سبال.
وتمكن المهاجم صاحب الـ35 عامًا من إفتتاح التسجيل للسيدة العجوز مع حلول الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول في المباراة التي انتهت بفوز اليوفي على “سبال” بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الـ 25 في الدوري الإيطالي.
وبهذا الهدف واصل رونالدو التسجيل للمباراة الحادية عشر على التوالي في السيريا آي، ليعادل السلسلة التاريخية القياسية في المنافسة المسجلة بإسم المهاجم الإرجنتيني “جابريال باتستوتا” والإيطالي “فابيو كوالياريلا” بـ11 هدف في 11 مباراة على التوالي.
وتحمل هذه المباراة رقمًا خاصًا اخر للبرتغالي حيث تعتبر مواجهة سبال هي مباراته الـ1000 إجمالا خلال مسيرته، حيث خاض 836 مباراة مع الأندية التي لعب لها، و164 أخرى دولية، مسجلاً 725 هدفًا.
ويأتي البرتغالي رونالدو في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 هدف مبتعدًا عن روميلو لوكاكو صاحب المركز الثالث بـ4 أهداف وعلى بعد 5 أهداف من “شيرو ايموبيلي” لاعب لاتسيو.
يذكر ان كريستيانو لعب مباراة إضافية عن “لوكاكو وايموبيلي”، ومن المتوقع ان يتساوى الثلاث لاعبين في عدد المباريات عندما يشارك ايموبيلي مع لاتسيو ضد “جنوى” ومشاركة لوكاكو مع الإنتر ضد “سامبدوريا” غدًا.
اضغط هنا لمشاهدة جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي موسم 2020/2019 كاملاً
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يعادل رقم باتيستوتا ويواصل الابتعاد عن لوكاكو في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.