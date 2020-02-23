رياضة | الطعن هو الحل.. أول تحرك من الأهلي والزمالك للرد على عقوبات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطعن هو الحل.. أول تحرك من الأهلي والزمالك للرد على عقوبات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد كل من الأهلي والزمالك للطعن على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد العقوبات التى تقررت مساء امس بسبب أحداث مباراة السوبر المصري والذى أقيم بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحق للفريقين تقديم الطعن على القرارات التى صدرت امس من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وبعد تقديم الطعن تستطيع اللجنة تخفيف العقوبة أو إقرارها كما هي.

وحائت قرارات اللجنة كالأتي :

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.