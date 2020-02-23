رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني.. الصدارة برشلونية وريال مدريد يتراجع للخلف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني.. الصدارة برشلونية وريال مدريد يتراجع للخلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة مفاجئة أمام فريق ليفانتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني (الليجا) بالموسم الحالي 2019 - 2020.

وجاء هدف فريق ليفانتي عن طريق اللاعب خوسيه موراليس بالدقيقة 79 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة فقد ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني، بعد توقف رصيده عند النقطة 53، في المركز الثانى، خلف برشلونة صاحب الصدارة، برصيد 55 نقطة، بينما رفع ليفانتى رصيده للنقطة 32 في المركز العاشر.

وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد:

1- برشلونة 55 نقطة.

2- ريال مدريد 53 نقطة.

3- خيتافي 42 نقطة.

4- ريال سوسيداد 40 نقطة.

5- أتليتكو مدريد 40 نقطة.

6- إشبيلية 40 نقطة.

7- فياريال 38 نقطة.

8- فالنسيا 38 نقطة.

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9- غرناطة 33 نقطة.

10- ليفانتي 32 نقطة

11- أتليتك بلباو 31 نقطة.

12- أوساسونا 31 نقطة.

13- ريال بيتيس 30 نقطة.

14- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة.

15- بلد الوليد 26 نقطة.

16- إيبار 24 نقطة.

17- سلتا فيجو 24 نقطة.

18- ريال مايوركا 22 نقطة.

19 - ليجانيس 19 نقطة.

20 - اسبانيول 19 نقطة.