رياضة | أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان.. الناجون من "مقصلة" عقوبات إتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان.. الناجون من "مقصلة" عقوبات إتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها مساء السبت، عن عقوبات صارمة ضد لاعبي الأهلي والزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي جمعت الفريقين على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

قرارات اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري:

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الابيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

الناجون من عقوبات إتحاد الكرة:

نجا بعض لاعبي الأهلي والزمالك من عقوبات لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، رغم دخولهم في مناوشات واشتباكات عقب انتهاء أحداث المواجهة المثيرة بين الفريقين.. وأبرز اللاعبين الناجين من مقصلة إنضباط الجبلاية:

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1- طارق حامد:

رصدت الكاميرات دخول طارق حامد لاعب وسط الزمالك في مناوشات مع محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء السوبر المصري ووجه للاعب الأهلي ألفاظ خارجة خلال المباراة، كما اشتبك مع لاعبي الأهلي عقب انتهاء المباراة، وكان يتوجب معاقبته من جانب لجنة الإنضباط والأخلاق.

2- أليو بادجي:

السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي أيضًا نجا من مقصلة عقوبات اتحاد الكرة، خاصة وأن الكاميرات قد رصدت اشتباكاته مع بعض لاعبي الزمالك عقب انتهاء مباراة السوبر المصري.

3- عمر السعيد:

دخل عمر السعيد مهاجم الزمالك في مناوشات مع لاعبي الاهلي وخاصة السنغالي أليو بادجي مهاجم الاحمر، وحدثت بعض الاشتباكات بين الثنائي، وكان يتوجب معاقبته من جانب لجنة الإنضباط والتي تجاهلت توقيع أي عقوبات على الثنائي.

4- يوسف أوباما:

قام يوسف أوباما لاعب الزمالك باستفزاز لاعبي الأهلي عقب انتهاء مباراة السوبر المصري وتتويج فريقه بكأس البطولة، وقام بخطف قميص ياسر إبراهيم مدافع الأحمر لاستفزازه مما نتج عنه اشتباكات بين الطرفين.

5- وليد سليمان:

اشتبك وليد سليمان مع إمام عاشور لاعب الزمالك بعد اعتداء الأخير عليه بالضرب بشكل غير لائق وتسبب ذلك في اشتباكات بين الثنائي وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض وعاقبت لجنة الإنضباط "عاشور" و "زاهر" بالإيقاف حتي نهاية الموسم ولم يتم توقيع أي عقوبة على "حاوي" الأهلي.