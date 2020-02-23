رياضة | مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف حقيقة رفض إقامة السوبر المصري في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف حقيقة رفض إقامة السوبر المصري في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ماتردد عن عدم رغبة المجلس في استضافة مباراة السوبر المصري، مجددًا عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، مؤخرًا.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، عن إعلان دولة الإمارات عدم استضافة مباريات السوبر المصري، بسبب ما فعله اللاعبين عقب نهاية المباراة.

وكتب العواني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "شكرًا لجماهير الزمالك والأهلي، أنتم أهم عناصر نجاح السوبر".

وأضاف: "شكرًا لوزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم، وإدارة ولاعبي الفريقين".

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واختتم: " نتمنى أن نراكم دائمًا في بلادكم الإمارات".

وشهدت أحداث مباراة السوبر المصري، أحداثًا خارجة عن الإطار الرياضي عقب نهايتها، والتي شاهدها جميع متابعي كرة القدم حول العالم، من لاعبي الفريقين والاشتباكات بالألفاظ والأيدي.

وعقدت اللجنة اجتماعًا منذ الساعات الأولى، والتي امتدت لعدة ساعات متواصلة للبت في أمر أحداث مباراة القمة المصرية على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.