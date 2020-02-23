رياضة | رئيس الزمالك يقدم مقترحا جديدا بشأن موعد مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يقدم مقترحا جديدا بشأن موعد مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقترح للاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، "لا مشكلة في تأجيل اللقاء إلى ما بعد مواجهتي الإياب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".

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وأضاف "لا مشكلة لدي في خوض اللقاء بعد العودة من تونس بساعة واحدة فقط".

وواصل: "أموال نادي الزمالك التي تأتي من الخارج يتم تحويلها على اتحاد الكرة، حتى أستطيع صرفها بسبب الحجز على أموال النادي في البنوك، ولكن الجنايني رفض صرفها، وهو عكس ما كان يقوم به هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الذي يقوم بصرفها فورًا".