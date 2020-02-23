رياضة | هل يتعاقد الزمالك مع صالح جمعة؟.. مرتضي منصور يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتعاقد الزمالك مع صالح جمعة؟.. مرتضي منصور يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وكشف رئيس الزمالك عن موقفه بشأن التعاقد مع صالح جمعة /"مش عجبني تصرفات صالح جمعة، هناك فرق كبير بينه وبين عبدالله جمعة".

وأشار إلى أن صالح يمتلك موهبة عالية وقدرات مميزة لكن تصرفاته تؤثر عليه بشكل سلبي.

وشدد على أنه تحدث مع عبدالله جمعة لاعب الفريق قبل لقاء السوبر وطالبه بعدم التوجه ناحية جماهير الأهلي نهائيًا.