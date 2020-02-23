رياضة | أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الإعلامي أحمد موسى، اعتذارا إلى مشاهديه عبر قناة صدى البلد، بعد قيام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتلويح بإشارة غير لائقة على الهواء مباشرة.

وحرص موسى على الاعتذار لمتابعيه بعد حركة مرتضى منصور غير اللائقة في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ليطلب بعدها مقدم البرنامج من رئيس الزمالك تقديم الاعتذار هو الآخر للمشاهدين.

ويتواجد مرتضى منصور مع الإعلامي أحمد موسى للحديث عن كواليس مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بتتويج الأخير باللقب، وشهدت أحداث شغب وعنف بين لاعبي القطبين.

ويستعد الزمالك لخوض قمة جديدة أمام الأهلي ولكن هذه المرة في بطولة الدوري العام الممتاز والمقرر إقامتها يوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي.