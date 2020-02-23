رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 22-2-2020.

استهلت مباريات اليوم بتعادل التعاون أمام الرائد إيجابيًا بهدف، ثم فوز النصر بهدفين نظيفين أمام الحزم.

وفي نهاية أحداث اليوم والجولة، فاز الهلال بهدف نظيف أمام الاتحاد ليوسع فارق النقاط برصيد44 نقطة محتلاً المركز الأول.

وامتنع الثنائي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، وبافتيمبي جوميز لاعب الهلال عن التسجيل.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 16 هدف

2-بافتيمبي جوميز " الهلال" برصيد 14 هدف

3- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 11 هدف

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4- عمر السومة "الأهلي" برصيد 11 هدف

5- يوسف نياكاتي " الوحدة" برصيد 10 أهداف

6- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" برصيد 9 أهداف

7- رومارينهو "الاتحاد" برصيد 8 أهداف

8- دجانيني تفاريس " الأهلي" برصيد 8 أهداف

9- كاروليس أندريا " العدالة" برصيد 8 أهداف

10- كريستيان جوانكا " الشباب" برصيد 7 أهداف

11- روني فيرنانديز " الفيحاء" برصيد 7 أهداف