رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم السبت 22 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم السبت 22 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 22 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي لضم الإسباني فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم رين بديل كاسيميرو في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كشافي ريال مدريد الإسباني يراقبون النجم الشاب إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا منذ عامين ولكن المراقبة اشتدت وازدادت مؤخرًا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يرسل مبعوثيه باستمرار لمراقبة كامافينجا وسيحاول النادي الإسباني التوقيع معه غي الصيف المقبل وقد يصل سعره إلى 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يبدأ المفاوضات بعد ولكنه عندما يحدد استراتيجيته للموسم المقبل فإن أول ما يريده هو لاعب ليكمل مهام كاسيميرو ويبدو أنا كامافينجا ذو الأصول الأنجولية هو الخيار الأمثل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع النجم الفرنسي الشاب سيعني أن ريال مدريد سينسي التوقيع مع بول بوجبا بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الخطوة المقبلة لإدارة الملكي هي إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بأن كامافينجا هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق لاستمرارية قوة خط الوسط بينما لا زال زيدان يرغب في ضم بوجبا.

- ريال مدريد يخطط لضم صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى باستمرار للتعاقد مع المواهب الشابة الأفضل في العالم مثلما ضم مؤخرًا كلا من رينير خيسوس ورودريجو وفينيسيوس جونيور.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كشافي ريال مدريد تواجدوا في مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي لمراقبة فابيان رويز نجم نابولي والمنتخب الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فابيان تألق في المباراة وسجل هدف الفوز لنابولي في المباراة التي انتهت بفوز البارتينوبي بهدفين مقابل هدف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز رفض تجديد عقده مع نابولي الذي ينتهي في صيف عام 2023، حيث يرغب النجم الإسباني في إدراج شرط جزائي يتراوح ما بين 80 إلى 90 مليون يورو بينما يرغب نابولي في شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى ريال مدريد فإن هناك أندية أخرى مهتمة بضم النجم الإسباني الدولي أبرزهم برشلونة ويوفنتوس.

- كوزمين يفجرها: ريال مدريد سبب تعثر صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني

كشف مدرب جيانجسو الصيني كوزمين، عن أسباب تعثر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كوزمين مدرب جيانجسو الصيني في تصريحات اليوم: "صفقة جاريث بيل تمت بنسبة 90% لكن مدريد غير رأيه بين ليلة وضحاها!، في البداية قالوا أنهم سيتركونه يرحل وعلينا التكفل براتبه، ثم فجأة ودون سابق إنذار طلبوا مبلغا ماليا لإتمام الصفقة".

وتابع: "لم يكن ذلك ممكنا بالنسبة لنا لأن ميزانيتنا لا تسمح بذلك، لم ننسحب، بل ريال مدريد هو سبب تعثر الصفقة".

واختتم: "كان كل شيء تام، توصلنا لاتفاق مع مدريد ومع وكيل أعمال اللاعب، لا أعلم ما حدث في الصيف لكن ربما خسارتهم لبعض المباريات الودية قد تسبب بتغيير رأيهم".

- بيريز مهاجما برشلونة: لم يعطوني الفرصة وأبعدوني بدون سبب واقعي

فتح كارليس بيريز مهاجم روما الإيطالي، النار على فريقه السابق برشلونة بسبب التجاهل الذي وجده في الفترة الأخيرة قبل الرحيل.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية: "برشلونة لم يعطوني سبب واقعي وحقيقي يشرح سبب خروجي!".

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وتابع: "حلمي كان الوصول للفريق الأول وعندما وصلت تم استبعادي من الفريق بدون أي سبب، لا أعرف سبب ذلك".

- سبب مفاجئ وراء استبعاد زيدان لثنائي ريال مدريد أمام ليفانتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد وبرشلونة تنتظرهما مباريات من العيار الثقيل في الأيام القليلة المقبلة.

ويلتقي اليوم برشلونة مع إيبار على ملعب كامب نو ، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

صحيفة الماركا الإسبانية سلطت الضوء على مباريات كبيرة تنتظر الريال وبرشلونة، حيث عنونت : " من سيصل متصدرا إلى الكلاسيكو؟".

وتابعت الصحيفة: "يفتتح مدريد وبرشلونة أسبوعهما الكبير! سيلعب مدريد تحت الضغط مع ليفانتي في حال فاز برشلونة قبلهم".

واختتمت: "هازارد سيكون أساسيا مع الريال اليوم، وزيدان ينسى جاريث بيل بينما سيلعب رودريجو جوس مع الكاستيا".

- نجم بروسيا دورتموند يعلق على عودته إلى ريال مدريد

كشف المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني في الاستمرار في صفوف النادي الألماني والتطور بشكل كبير كلاعب حتى يصبح أكثر تنوعا وقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج إل لارجيرو عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية : "أريد أن أستمر في النمو وأحصل على الفرصة كما يفعلون معي هنا في ألمانيا، لقد أظهرت نوعية اللاعب الذي أنا عليه وقبل كل شيء أستمتع بما أقدمه".

وأضاف :"في يونيو قد يحدث أي شيء وسنرى ما يخبئه الصيف، في رأسي أريد أن ألعب أكثر وأستمر في النمو كما يحدث الآن".

وعن سيناريو قبول دور البديل في ريال مدريد، اختتم حكيمي تصريحاته قائلاً: "يجب أن نرى ذلك أيضا".

ومع أرقام أشرف حكيمي الرائعة أصبح لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند يستغل النجم المغربي في أكثر من مركز.

واستخدام لوسيان فافر حكيمي في الموسم الماضي في كلا الجانبين الأيمن والأيسر دفاعيا وبعد أن لاحظ تطوره اعتمد عليه هجوميا وقد أدى ذلك إلى تحسين آدائه في أكثر من مركز مع بروسيا دورتموند.

وتكيف حكيمي مع الكرة الألمانية، حيث خاض في الموسم الماضي 2349 دقيقة موزعة على 28 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، خاض حكيمي مع بروسيا دورتموند 33 مباراة وكان بديلا في 6 مباريات فقط ولعب بالكامل في 23 مباراة ومع مرور ثلثي الموسم، حطم النجم المغربي أرقامه في الموسم الماضي، حيث شارك في 2543 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة. ومن بين الأهداف الستة، سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا بواقع هدفين أمام سلافيا براج وإنتر ميلان في دور المجموعات في البطولة القارية.

- بنزيما يجدد تعاقده مع ريال مدريد لمدة عام إضافي

أكدت تقارير صحفية، عن تجديد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، لمده عام إضافي، مع الأتفاق على الإعلان نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما وقع على عقود تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم واحد إضافي، والذي كان سينتهي عام 2020/2021.

وبعد توقيع العقود، أصبح بنزيما مرتبط بوجودة في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، حتى عام 2022.

وأتفق بنزيما مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على تأجيل خطوة الإعلان الرسمي عن تجديد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل بنزيما وصافة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 13 هدف، وبفارق هدف وحيد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.