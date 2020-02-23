الامارات | فريق علياء يتصدّر مجموعته في كأس دبي الذهبية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق علياء يتصدّر مجموعته في كأس دبي الذهبية للبولو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشيخة علياء الفوز الثاني له في كأس دبي الذهبية للبولو، وجاء على حساب فريق أبوظبي بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية، ليتصدر مجموعته الأولى في البطولة. وضمن الجولة الثانية فاز فريق غنتوت على فريق ذئاب دبي بتسعة أهداف مقابل خمسة.
ولم يكن طريق فريق الشيخة علياء سهلاً عندما قادت فريقها للفوز على (أبوظبي) بقيادة الفارس فارس اليبهوني 10/9، وبهذا الفوز رغم صعوبته منح فريقها صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط عقب فوزها الأول على (ذئاب دبي) بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.
في جانب آخر، حقق فريق غنتوت فوزاً عريضاً، وهو الأول له عقب خسارته في الجولة الأولى أمام فريق أبوظبي 9/10. ودانت الأفضلية لغنتوت نتيجة ولعباً.
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