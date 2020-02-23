الامارات | الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعداً مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعداً مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الشارقة إلى الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بعد فوزه، أمس، على اتحاد كلباء بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وهو الفوز الثالث للشارقة على اتحاد كلباء في الموسم الحالي.

وسيواجه الشارقة فريق العين في 10 مارس المقبل في نصف النهائي.

ولعب اتحاد كلباء المباراة بشكل دفاعي مكثف معتمداً على الهجمات المرتدة، ما صعّب على لاعبي الشارقة الوصول إلى منطقة الخطر، وركز الشارقة بهجماته على لاعبه، ريان مينديز، الذي كان مُراقَباً من قِبَل سلطان الزعابي، ما قلل من دوره أمام مرمى منافسه، بينما كانت محاولات اتحاد كلباء تنطلق من وسط الملعب، بقيادة منصور عباس، باتجاه التوغولي مالابا، الذي كان مُرَاقَباً بشكل بارز من قِبَل الحسن صالح، ما جعل تأثيره ضعيفاً.

وكانت أولى المحاولات للملك عن طريق ريان مينديز، بعد هجمة قادها من يمين الملعب وأبعدها الدفاع عن طريق رأسية منصور عباس (10)، وعاد البرازيلي لوان بيريرا وسدّد كرة من على مشارف الجزاء إلى جنب القائم (14).

وفي أولى محاولات اتحاد كلباء، سدّد البرازيلي ويندرسون كرة خطرة من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة بقليل (22)، مستفيداً من عدم مراقبته، وحاول لاعب كلباء، وليد عمبر، إدراك شباك الملك إلا أن تسديدته مرت الى جانب القائم (22)، في محاولة خطرة أخرى،

وتعرض لاعب الشارقة، البرازيلي بيريرا، الى شدّ من قبل لاعب كلباء، المصري أسامة الشال (27)، إلا أن حكم المباراة، أحمد سالم خلفان، أشار باستمرار المباراة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

ومن مسافة بعيدة، سدّد ويندرسون كرة قوية أبعدها حارس الشارقة، عادل السناني، الذي كان يقظاً (36).

وفي أخطر محاولات الشوط الأول، تصدى حارس اتحاد كلباء، يوسف عبدالله الزعابي، لكرة رأسية سددها ريان مينديز.

وفي الدقائق الأولى للشوط الثاني، غيّر اتحاد كلباء أسلوبه إلى الهجوم، وكاد يتقدم بهدف بعد انفراد البرازيلي ويندرسون وتسديده كرة قوية، تصدى لها الحارس عادل الحوسني (46).

وسجل الشارقة هدفه الأول عن طريق ماجد سرور، الذي سدد على الطاير كرة جميلة، معلنة تقدم الملك (60).

بعدها بثلاث دقائق فقط سجل الشارقة الهدف الثاني، عن طريق علي الظنحاني (63)، بعد أن تسلم كرة طولية من الأوزبكي شوكوروف، خلف المدافعين، وسددها الظنحاني في الشباك.

بعدها اندفع اتحاد كلباء، وكاد مدافع كلباء، البرازيلي ويليان غابرييل، يسجل هدفاً مباغتاً، لولا أن كرته الراسية مرت أعلى العارضة بقليل (66).

Advertisements

وحاول البرازيلي كايو زيادة الغلة، وسدد إلى العارضة كرة قوية (78)، وسط دهشة حارس المرمى، وردّ عليها مالابا وأبعدها عادل الحوسني، بعدها حاول الفريقان إدراك الشباك قبل أن تنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدفين دون ردّ.

التبديلات

اتحاد كلباء:

خروج منصور عباس ووليد عمبر ومالابا، ودخول أندريا رادوفانوفج وإبراهيم سرحان وحسن خميس.

الشارقة:

خروج بيريرا ومحمد خلفان وسالم سلطان، ودخول ايغور كورنادو وعمر جمعة وعبدالله غانم.

أفضل لاعب

حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني.

لاعب خارج التوقعات

مهاجم اتحاد كلباء التوغولي مالابا.

عودة كورنادو

شهدت الدقيقة 80 مشاركة اللاعب البرازيلي، إيغور كورنادو، العائد من الإصابة، ولقي تشجيعاً كبيراً من الجمهور، الذي اعترض على عرقلته من قبل ويندرسون، خشية تعرضه للإصابة مجدداً.