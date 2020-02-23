الامارات | تتويج أبطال «دولية فزاع للقوس والسهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال «دولية فزاع للقوس والسهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، منافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة.

وحضر مراسم اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزيم كل من: نائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عبدالكريم، ورئيس الاتحاد الدولي البارالمبي للقوس والسهم دومينيك أولمان، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع.

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وتوج الروماني إيوجين بيترو بذهبية القوس المنحني، وجاء ثانياً التركي صديق سافاس وثالثاً الروسي أنطون زيابيف، ونال السلوفاكي مارسيل بافليك ذهبية القوس المركب، وجاء ثانياً الإيطالي ألبرتو سيمونيلي، وثالثاً البولندي أدم دودكا.

ونالت السنغافورية علم نور ذهبية القوس المركب، وجاءت خلفها على التوالي الإيطاليتان ماريا فيرجيلو وجوليا بيتشي، فيما حققت التركية نور إيروجلو ذهبية القوس المنحني، وجاءت ثانية الإيطالية إليزابيتا مينو، وبالمركز الثالث البريطانية هايزل تشايستي.

وفاز المجري جاسبار تاماس بذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، وجاء بالمركز الثاني الفنلندي جيان بيير أنطونيس وبالمركز الثالث ناسي ينير، فيما حققت اليابانية أيكو أوكازاكي ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، وجاءت بالمركز الثاني البريطانية فيكتوريا روماري وبالمركز الثالث التشيكية ساركا موسيلفا.