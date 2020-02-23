الامارات | محامٍ مصري يشكو شيكابالا ويطالب بتقديمه للمحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ مصري يشكو شيكابالا ويطالب بتقديمه للمحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم محامٍ مصري ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد قائد الزمالك محمود عبدالرازق (شيكابالا)، بسبب ما أسماه «التجاوزات التي صدرت منه عقب مباراة السوبر التي جرت في أبوظبي الخميس الماضي، في حق جماهير الأهلي».

وقال المحامي سمير صبري في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية، «إنه غير منتمٍ أو مشجعٍ لأي فريق رياضي، لكن ما صدر من شيكابالا قد أصابه بالفزع والهلع، إذ قام بحركة لاأخلاقية».

وأضاف: «بعد تسجيل عبدالله جمعة ركلة الترجيح الخامسة وحسم اللقب لمصلحة الزمالك، توجه المبلَّغ ضده إلى مدرجات الأهلي وصدرت منه إشارات بذيئة كان لها أسوأ الأثر في نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء».

وأشار: «هذا التصرف أسهم في إشعال الفتنة داخل الملعب، وحدث اشتباك بين اللاعبين عقب انتهاء المباراة، وهو ما يعد تصرفاً غير مسؤول، دون اكتراث بالصورة الحضارية التي كان عليها ملعب المباراة». وفاز الزمالك بلقب السوبر على حساب الأهلي بضربات الترجيح 4-3.