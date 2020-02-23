الامارات | 60 ميدالية لسباحي نادي الحمرية في كأس الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ميدالية لسباحي نادي الحمرية في كأس الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس الإمارات للسباحة لفئة التطوير والتحدي للناشئين والعمومي تألقاً كبيراً لسباحي نادي الحمرية الذين حصدوا 60 ميدالية، و3 كؤوس، وذلك في المنافسات التي أقيمت في مسبح نادي الذيد، بمشاركة أندية الحمرية والشارقة والذيد ودبا الحصن ومليحة وعجمان والظفرة ودبا الفجيرة. وجاءت ميداليات الحمرية بواقع 32 ذهبية، و15 فضية و13 برونزية، بجانب بطولة كأس فئة (11-12 سنة)، و(15-16 سنة) وكأس البطولة العامة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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