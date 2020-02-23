الامارات | فوز الإمارات ودبا الحصن في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الإمارات ودبا الحصن في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريقا: الإمارات، ودبا الحصن، تحقيق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى، ليقتربا بشكل كبير من الصعود واللعب بدوري الخليج العربي، إذ فاز الإمارات على مضيفه التعاون بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى، سجله المحترف البرازيلي دييغو دا سيلفا في الدقيقة (14)، وأكمل فريق الإمارات المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة (31) لتعرض لاعبه علي مصطفى للطرد.

وفاز دبا الحصن على ضيفه مصفوت بهدف مقابل لا شيء، سجله المحترف البرازيلي روفائيل سانتياغو (51)، وفي مباراة ثالثة تعادل دبا الفجيرة والبطائح دون أهداف.

وأصبح رصيد الإمارات 33 نقطة بالمركز الأول، يليه دبا الحصن ثانياً بـ30 نقطة، ثم الحمرية ودبا الفجيرة، لكل منهما 22 نقطة بالمركزين الثالث والرابع، ثم البطائح (20)، ومصفوت (16)، وكلٌّ من الذيد والعروبة (14)، والعربي (13)، ومسافي (7)، وأخيراً التعاون برصيد نقطتين.