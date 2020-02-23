الامارات | تألق بني ياس و«مؤسسة المرأة بالشارقة» في «الاتحاد للمبارزة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق بني ياس و«مؤسسة المرأة بالشارقة» في «الاتحاد للمبارزة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة اتحاد الإمارات للمبارزة التي تُقام في ضيافة الصالة الرياضية للتربية والتعليم برأس الخيمة، نتائج متباينة للأندية والأكاديميات، خصوصاً من خلال لاعبات بني ياس في الفردي والفرق، وكذلك مؤسسة المرأة بالشارقة في الفرق. وتخصص البطولة للاعبات تحت 17 سنة في الأسلحة الثلاثة.

وافتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة أول من أمس، فعاليات البطولة. وتوجت لاعبة بني ياس ليلى الصيعري بلقب سلاح السيف العربي، بينما توجت انانيا نافاليكار من أكاديمية (ام كي اف ايه) بذهبية سلاح الإيبيه. وعاد لقب سلاح الشيش لزينب موسى من نادي شباب الأهلي. وفي الفرق، نالت لاعبات السماوي لقب الفلوريه، وحازت مؤسسة المرأة بالشارقة لقبي الإيبيه والسابر.