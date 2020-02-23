الامارات | ألميدا: سجلت أهم أهداف بني ياس.. ولدينا فرصة ذهبية في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا: سجلت أهم أهداف بني ياس.. ولدينا فرصة ذهبية في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق بني ياس، الدولي الأذربيجاني من أصل برازيلي ريتشارد ألميدا، إنه «سجل أهم أهداف بني ياس في 2020»، بعد قيادته السماوي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي والفوز بـ 1-صفر أول من أمس.

وشدد في حوار مع «الإمارات اليوم» على أنه «لدينا فرصة ذهبية للمضي قدماً في البطولة والتتويج بها وعلينا التمسك بها». وقال ألميدا إن الفوز على حساب فريق كبير مثل شباب الأهلي له طعم آخر، ويؤكد أحقية بني ياس في التأهل، وأنه سيسعى للتسجيل مجدداً حين يلتقي الفريق نفسه خلال أيام في الدوري.

وقال إن بني ياس تدرب جيداً الفترة الماضية، وكان في قمة تركيزه لنيل التأهل، مؤكداً الدور الكبير الذي قام به المدرب شايفر مع اللاعبين، لكنه قال إن بني ياس لا يريد القفز في البطولة إلى التفكير في اللقب، قبل مواجهة الظفرة الصعبة في نصف النهائي، وأنهم سيأخذون الأمر بجدية وبالقطعة. وكشف كذلك أن بني ياس يطمح أيضاً للوصول هذا الموسم إلى أحد المراكز المؤهلة إلى البطولة الآسيوية الموسم المقبل.

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