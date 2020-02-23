الامارات | نتائج الأندية تضع دوري الخليج العربي في المركز التاسع آسيوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأندية تضع دوري الخليج العربي في المركز التاسع آسيوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف الشهر الجاري، لدوريات «القارة الصفراء»، والذي شهد تراجعاً جديداً لدوري الخليج العربي، بحلوله في المرتبة التاسعة، في أدنى ترتيب يصل إليه منذ تطبيق الاتحاد الآسيوي نظام التصنيف للدوريات عقب تطبيق الاحتراف.

وأسهمت النتائج الضعيفة لأندية الإمارات في النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال آسيا، في استمرار تراجع تصنيف دوري الخليج العربي أمام الدوريات الآسيوية الأخرى، إذ حصلت الأندية الأربعة المشاركة في البطولة القارية على خمس نقاط فقط من إجمالي 24 نقطة، بعدما تعادل الوحدة على أرضه مع الأهلي السعودي، وفاز خارج أرضه على الشرطة العراقي.

في المقابل، حصل بطل الدوري الشارقة على نقطة من التعادل مع بيروزي، والخسارة من التعاون السعودي، أما الثنائي الأكثر جاهزية والمرشحان البارزان للوصول إلى الأدوار الإقصائية: شباب الأهلي والعين، فقد تلقيا هزيمتين على التوالي، بخسارة متصدر الدوري أمام باختاكور الأوزبكي، والهلال السعودي، والعين أمام سيبهان والنصر السعودي.

وبلغت نقاط دورينا الإجمالية 45.397 نقطة، منها 1.850 نقطة في العام الجاري، بينما تصدر الدوري الياباني بـ100 نقطة في العام الجاري، ثم الصيني بـ96.8 نقطة، والسعودي ثالثاً بـ95 نقطة.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، يخصص التصنيف 10% لنتائج المنتخبات، وفقاً للتصنيف المعتمد من الاتحاد الدولي (فيفا)، بينما يعتمد على 90% من نتائج الأندية في آخر أربع نسخ من بطولات آسيا، وهي: أبطال آسيا وكأس الاتحاد.

ويحصل الفريق الفائز في مباراة بدوري الأبطال على ثلاث نقاط، ونقطة في حال التعادل، ولا شيء في الخسارة.

في المقابل، يبدأ عدد النقاط في التزايد وفقاً للمراحل التي تصل إليها الأندية، إذ يحصل كل فريق على ثلاث نقاط إضافية عن كل مرحلة يتخطاها، بينما يحصل على 0.3 نقطة إضافية في مباراة خروج المغلوب عن كل فوز، و0.15 نقطة على التعادل، أما في حال تساوي أكثر من فريق في دور المجموعات، فيتم حساب متوسط النقاط لتتم إضافتها إلى نقاط كل فريق في تصنيف الاتحاد القاري.

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وفي حساب النقاط الختامي، يحصل المنتخب المتصدر لآسيا في تصنيف «فيفا» على 10 نقاط، وبشكل تنازلي بالنسبة للمنتخبات الأخرى، وفق مرتبتهأ في القائمة الدولية، في المقابل يحصل النادي المتصدر لأندية آسيا على 90 نقطة.

أول 3 دوريات آسيوية في تصنيف فبراير:

1-اليابان: 100 نقطة.

2-الصين: 96.8 نقطة.

3-السعودية: 95 نقطة.

45.3

نقطة لدوري الخليج العربي في آسيا، وهو الأدنى له منذ بدء تطبيق التصنيف الجديد.