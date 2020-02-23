الامارات | ماسة عدنان بطلة كأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماسة عدنان بطلة كأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة السورية ماسة عدنان، بلقب كأس محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 117 فارساً وفارسة، من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وتوج الفائزين في نهاية السباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان. وحصلت ماسة على اللقب بعدما تصدرت السباق منذ بدايته حتى نهايته، إذ فازت بالمركز الأول في المرحلة الرابعة على الجواد «جين دي فابريس» المملوك إلى إسطبلات إنجاز، بينما حل ثانياً الفارس راشد حمود الجنيبي على الجواد «راس سيدكتور» المملوك إلى إسطبلات الحزم 4، وتبعه الفارس خلف الغيث على الجواد «فاغابون» المملوك إلى إسطبلات زعبيل.

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وبدأت ماسة السباق، بتصدرها المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً مسجلة 1:22:05 ساعة، وثانياً أحمد البلوشي على «جون دي لي باترول» المملوك إلى إسطبلات الجابر، ثم ثالثا عبدالله العامري على الجواد «أيوف» المملوك إلى إسطبلات زعبيل.

وحافظت الفارسة السورية على موقعها في صدارة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بينما تقدم العامري من الثالث إلى الوصافة، كما صعد الفارس خلف الغيث من المركز الخامس إلى الثالث، وجاء رابعاً أحمد صالح الشحي متقدماً من المركز الـ13 على صهوة الجواد «شيفروليه» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، وتبعه في المركز الخامس الأرجنتينية كاتالينا باستونز متقدمة من المركز العاشر.

وتمسكت ماسة عدنان بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 19 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 43:36 دقيقة، كما حافظ عبدالله العامري على المركز الثاني مسجلاً 43:44 دقيقة، واستمر الفارس خلف أحمد الغيث في المركز الثالث بزمن قدره 43:50 دقيقة.