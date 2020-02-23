شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي ويفقد صدارة الدوري قبل الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفانتي فوزًا ثمينًا على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سيوداد دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تسابق لاعبي ريال مدريد في إهدار الفرص التي أتيحت لهم طوال أحداث المباراة، حتى نجح خوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 من هجمة مرتدة.

بتلك النتيجة يفقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة خلف برشلونة 55 نقطة، في انتظار الكلاسيكو الذي سيجمع الفريقين في الأول من مارس المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، فيما رفع ليفانتي رصيدة للنقطة 32 في المركز العاشر.