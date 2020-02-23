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ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي ويفقد صدارة الدوري قبل الكلاسيكو

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفانتي فوزًا ثمينًا على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سيوداد دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة لكرة القدم «لاليجا».

تسابق لاعبي ريال مدريد في إهدار الفرص التي أتيحت لهم طوال أحداث المباراة، حتى نجح خوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 من هجمة مرتدة.

بتلك النتيجة يفقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة خلف 55 نقطة، في انتظار الكلاسيكو الذي سيجمع الفريقين في الأول من مارس المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، فيما رفع ليفانتي رصيدة للنقطة 32 في المركز العاشر.

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