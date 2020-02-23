شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: القمة في موعدها.. ولن يتم تأجيلها إلا بطلب من الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يجامل أحد أطراف الأزمة المثارة حاليًا بين ناديي الأهلي والزمالك والتي اشتعلت عقب مباراة كأس السوبر المصري.

وفاز الزمالك على الأهلي في السوبر المصري بركلات الجزاء، ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية للقناة «الأولى» عبر برنامج مع «وائل الإبراشي»: «لدينا قاض جليل موكل إليه جميع الأحداث، وهو من سيحكم».

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وأضاف: «لن أجامل الأهلي أو الزمالك، وأوكلت إليً مهمة ولو لم أصدر قرارات صحيحة سأرحل، ولجنة الانضباط تعمل على قدمٍ وساق والكل سيحاسب على فعله وخروجه عن النص».

وتابع: «ليس لنا دخل بقرارات لجنة الانضباط، لأنه قرار قضائي ملزم لجميع الأطراف، ونحن لا نستحدث كرة قدم جديدة وهذا موجود في العالم كله».

وواصل:«خلال فترة بسيطة جدًا ستنتهي اللجنة من أعمالها، وكل من أخطأ سيعاقب».

وأردف:«هناك منسق ومراقب مباراة وشرائط فيديو، كل هذا سيتم البت فيه ولن ينجو أحد من العقاب».

واختتم عن مباراة القمة المقبلة في الدوري بين الأهلي والزمالك: «غير مقبول أن يتدخل أحد في عملي، ومعي موافقة أمنية على إقامة اللقاء ولن يحدث أي جديد، والمباراة في موعدها، ولن أؤجل اللقاء إلا لو الأمن طلب ذلك».