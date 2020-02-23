شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «لجنة الانضباط»: إيقاف لاعبين بالأهلي والزمالك لنهاية الموسم (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت، الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، وإمام عاشور، لاعب الزمالك، وأحمد زاهر، إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبدالرازق (شيكابالا)، لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه.