شكرا لقرائتكم عقوبات الجبلاية.. إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وشيكابالا 8 وكهربا لآخر الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، إيقاف رئيس نادى الزمالك 3 مباريات وحرمانه من أى نشاط رياضى طوال تلك المدة.

وأصدرت اللجنة بيانا اليوم، السبت، باجتماعها الأخير، الخاص بمناقشة أحداث مباراة السوبر المصرى فى الإمارات بين الأهلى والزمالك، شمل 7 قرارات عقابية تجاه الناديين، جاءت كالتالى..

قررت لجنة الانضباط والأخلاق على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

1- إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. 2- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. 4- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايى لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

5- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. Advertisements 6 - منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في نشاط كروى 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

وانتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.