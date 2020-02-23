شكرا لقرائتكم محمد زيدان:أرفض ما حدث من لاعب الزمالك تجاه وليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق أن ما حدث من إمام عاشور لاعب الزمالك تجاه وليد سليمان لاعب الاهلي عقب نهاية المباراة أمر مرفوض تماماً.

وأضاف زيدان في تصريحات تلفزيونية أن تصرف إمام عاشور لا يليق بكرة القدم تماماً ، مؤكداً أن وليد كان خارج المشهد تماماً وكان حريص على تهدئة الأجواء داخل الملعب ، فكيف يتم التعامل معه بهذا الإسلوب من لاعب صغير في السن تجاه لاعب كبير ذو خبرات كبيرة.

أوضح زيدان أن وليد سليمان طوال تاريخه لم يصدر منه أي تصرف خارج لعبة كرة القدم .